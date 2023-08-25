Вокруг Азовского моря через 5 лет появится дорожное кольцо

Об этом 25 августа в рамках Московского урбанистического форума заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в рамках сформированной пятилетней программы дорожного строительства в России проведут реконструкцию дорожного кольца вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км.

«Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в течение пяти лет дорожное кольцо будет уже сформировано, сообщает ТАСС.

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