На капитальный ремонт дорог в Краснодарском крае направили 3,7 млрд рублей

Всего средства получат 82 муниципалитета. Соответствующее постановление главы региона Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Больше всего на ремонт дорог общего пользования местного значения получит Лабинск — 406,3 млн рублей. Также деньги направят в Армавир — 200 млн рублей, село Южно-Кубанское Динского района — 191,6 млн, Белореченский район — 187,1 млн, Приморско-Ахтарск — 158,6 млн, Крымск — 126,7 млн.

Средства на капитальный ремонт выделили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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