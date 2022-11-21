«Вокруг антисанитария»: глава Краснодара поручил сократить количество ларьков в городе
Общество
21.11.2022 14:50
Об этом мэр Евгений Наумов заявил на аппаратном совещании 21 ноября.
«В качестве наглядного примера привел Молодежный микрорайон, который посещал в субботу в рамках объезда. На небольшом бульваре, который надо благоустраивать, стоят ларьки, вокруг антисанитария», — написал он в Telegram.
Глава города поручил проверить, насколько законно установлены ларьки по всему городу.
«Эти объекты у нас как грибы «вырастают» возле всех точек притяжения — поликлиник, банков, учебных учреждений, скверов», — добавил мэр.
По словам Наумова, нормативы размещения торговых точек должны быть жесткими, а их число нужно сокращать.
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