Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева

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Глава города Евгений Наумов дал поручение найти пути решения парковки автомобилей на велодорожке.

«В таком состоянии улица Чапаева быть не может. Те изменения, которые мы внесли, не работают так, как мы предполагали. Припаркованные высокие джипы занимают половину тротуара и половину проезжей части. Через неделю хочу получить предложения — как будем наводить порядок на данном участке», — заявил мэр.

Установили бордюры и оборудовали велодорожку на улице Чапаева в 2021 году. Но сейчас водители паркуют там автомобили, сообщает пресс-служба мэрии.

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