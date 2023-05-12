Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Военный вертолет Ми-28 упал в Крыму, оба летчика погибли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennyj-vertolet-mi-28-upal-v-krymu-oba-letchika-pogibli
Военный вертолет Ми-28 упал в Крыму, оба летчика погибли
Фото Сергея Бобылева/ТАСС

По данным Минобороны РФ, вертолет Ми-28 упал 12 мая в 15:42 во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма.

В ведомстве добавили, что в результате оба летчика погибли. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники. На место крушения вертолета выехала комиссия главного командования ВКС, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Брянской области рухнул украинский самолет, пилот задержан.

Статьи
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Пять детей-вундеркиндов — трагедии, изменившие мир
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Какие анализы сдавать, чтобы обнаружить рак на ранней стадии?
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» скончался на 75 году жизни
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Как ухаживать за котом или кошкой в первые дни после кастрации и стерилизации
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях