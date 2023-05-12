Военный вертолет Ми-28 упал в Крыму, оба летчика погибли

По данным Минобороны РФ, вертолет Ми-28 упал 12 мая в 15:42 во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма.

В ведомстве добавили, что в результате оба летчика погибли. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники. На место крушения вертолета выехала комиссия главного командования ВКС, сообщает ТАСС.

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