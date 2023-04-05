В Брянской области рухнул украинский самолет, пилот задержан
Происшествия
05.04.2023 20:52
Инцидент с самолетом ВСУ произошел 5 апреля возле села Бутовск в Клинцовском районе, сообщили в погрануправлении ФСБ.
Легкомоторный самолет из Украины рухнул на территории РФ. Причины его крушения выясняют специалисты. Пилота самолета задержали пограничники, сообщает «Интерфакс».
В соцсетях опубликовали видео с допросом украинского пилота. Он рассказал, что ему поставили задачу — лететь за ведущим на высоте около 50 метров и по его команде сделать фотографию местности. За это пилоту пообещали 50 тыс. гривен. По его словам, он вылетел из Киевской области с автоматом и бронежилетом на борту и не знал, что находится на территории России.
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