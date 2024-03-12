Военный самолет Ил-76 загорелся и упал в Ивановской области

Военно-транспортный лайнер Ил-76 не долетел до аэродрома «Северный» и упал в лесу.

По предварительным данным, воздушное судно упало на территории кладбища в районе села Богородское. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет.

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причина катастрофы — возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России, сообщает Минобороны РФ.

Родственникам погибших членов экипажа разбившегося под Иваново Ил-76 будет оказана вся необходимую помощь, сообщили власти Ивановской области.

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