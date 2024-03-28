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Военный самолет упал в море в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennyj-samolet-upal-v-more-v-sevastopole
Военный самолет упал в море в Севастополе
Фото portsinfo.ru

Об этом вечером 28 марта сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, гражданские объекты не пострадали.

«Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 м от берега. Его жизни ничего не угрожает», — написал Михаил Развожаев в Telegram.

В связи с происшествием было временно закрыто движение рейда в Севастопольской бухте, катера и паромы прекратили движение на 40 минут, сообщает пресс-служба департамента транспорта Севастополя.

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