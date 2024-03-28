Военный самолет упал в море в Севастополе

Об этом вечером 28 марта сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, гражданские объекты не пострадали.

«Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 м от берега. Его жизни ничего не угрожает», — написал Михаил Развожаев в Telegram.

В связи с происшествием было временно закрыто движение рейда в Севастопольской бухте, катера и паромы прекратили движение на 40 минут, сообщает пресс-служба департамента транспорта Севастополя.

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