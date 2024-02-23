Военный салют 23 февраля в Новороссийске произведут с Западного мола

Праздничный военный салют в честь Дня защитника Отечества пройдёт не только в Новороссийске, но в и других городах России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об этом в ночь с 22 на 23 февраля.

Вечером в 21:00 салюты расцветят небо в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Кроме того, салют произведут в городах, где базируются штабы военных округов, флотов, армий, а также Каспийской флотилии.

В Новороссийске в День защитников Отечества запланирована и уже ставшая традиционной военно-патриотическая акция «Выстрел памяти». В полдень с борта крейсера-музея проекта 68-бис «Михаил Кутузов» будет дан залп из салютного орудия.

«Традиционный выстрел памяти на крейсере прогремит во славу всех советских и российских военнослужащих, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость родного государства», — написал в своем Telegram-канале мэр города-героя Андрей Кравченко.

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