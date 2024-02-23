Праздничным салютом отметит Анапа 23 февраля 2024 года: программа праздника

Самая зрелищная часть программы мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества — праздничный салют — в Анапе начнется в 21:00.

Полюбоваться огненным шоу в честь тех, кто стояли и стоят на страже независимости нашей Родины, можно будет с песчаного пляжа Центральной набережной.

Отмечать 23 февраля курорт начнет с 10 утра у стелы «Город воинской славы» — здесь состоится церемония возложения цветов. Затем все желающие могут переместиться к арт-авеню на улице Горького, где в 13:00 пройдет праздничное мероприятие.

В 16:00 на территории лаунж-зоны Центрального пляжа можно будет послушать историческую лекцию «Анапа — Город воинской славы». Затем здесь же один за другим состоятся сразу два кинопоказа. В 17:00 пройдет сеанс просмотра картины «Белый тигр» 2012 года режиссера Карена Шахназарова о советских танкистах, а затем в 18:45 можно увидеть фильм «Небо» 2021 года от режиссёра Игоря Копылова, рассказывающий о российских военных лётчиках в Сирии, сообщили в мэрии Анапы.

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