Теплый День защитников Отечества: температура воздуха на Кубани достигнет +13 °C

По данным синоптиков, 23 февраля в Краснодарском крае будет переменная облачность. Больше всего повезет жителям и гостям Черноморского побережья и южной части края. Днем здесь прогнозируется до +13 °C. Правда, с порывами ветра до 15-20 м/с.

А вот в отдельных горных районах могут пройти дожди, переходящие в мокрый снег. На дорогах автомобилистов ожидают, так называемые гололедно-изморозевые отложениия. Температура воздуха предстоящей ночью в горах может опускаться до -5°.

Краснодар 23 февраля, как и весь регион, ожидает переменная облачность. Осадки обойдут столицу Кубани стороной. Ночью и утром в некоторых районах города будет туман, предупреждают водителей синоптики. Ветер небольшой, 3-8 м/с. Температура воздуха днем достигнет 9…11°, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: Анатолий Погорелов: климат Кубани меняется, но ждать резкого потепления не стоит.