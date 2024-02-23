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Теплый День защитников Отечества: температура воздуха на Кубани достигнет +13 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/teplyj-den-zashhitnikov-otechestva-temperatura-vozduha-na-kubani-dostignet-13-c
Теплый День защитников Отечества: температура воздуха на Кубани достигнет +13 °C
Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным синоптиков, 23 февраля в Краснодарском крае будет переменная облачность. Больше всего повезет жителям и гостям Черноморского побережья и южной части края. Днем здесь прогнозируется до +13 °C. Правда, с порывами ветра до 15-20 м/с.

А вот в отдельных горных районах могут пройти дожди, переходящие в мокрый снег. На дорогах автомобилистов ожидают, так называемые гололедно-изморозевые отложениия. Температура воздуха предстоящей ночью в горах может опускаться до -5°.

Краснодар 23 февраля, как и весь регион, ожидает переменная облачность. Осадки обойдут столицу Кубани стороной. Ночью и утром в некоторых районах города будет туман, предупреждают водителей синоптики. Ветер небольшой, 3-8 м/с. Температура воздуха днем достигнет 9…11°, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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