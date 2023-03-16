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Военный полигон в Краснодарском крае модернизируют с учетом опыта СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennyj-poligon-v-krasnodarskom-krae-moderniziruyut-s-uchetom-opyta-svo
Военный полигон в Краснодарском крае модернизируют с учетом опыта СВО
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом сообщили в Минобороны РФ после проведения инспекции на общевойсковом полигоне, в которой приняли участие заместители министра обороны Виктор Горемыкин и Юнус-Бек Евкуров, а также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Здесь построят около 70 объектов, оборудуют 67 новых учебных мест. Все это будет создаваться с учетом опыта проведения специальной военной операции», — рассказал Евкуров.

В рамках масштабной модернизации на военном полигоне в Краснодарском крае построят стрельбища для занятий по огневой подготовке из всех видов стрелкового оружия, директрисы для отработки огневых задач экипажами боевых машин и танков, учебно-тактическое поле для отработки городских боев. На нем также возведут танко- и автодром.

После завершения всех строительных работ полигон станет не только общевойсковым, но и межвидовым. На нем смогут проходить боевую подготовку подразделения специального назначения и мотострелковые бригады, сообщает ТАСС.

Читайте также: Андрей Турчак и Вениамин Кондратьев посетили полигон по подготовке военнослужащих к участию в СВО.

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