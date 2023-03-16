Андрей Турчак и Вениамин Кондратьев посетили полигон по подготовке военнослужащих к участию в СВО
Руководитель рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрели территорию центра, где бойцы проходят обучение и переподготовку.
Также на мероприятии присутствовали заместители министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Виктор Горемыкин. Присутствующие заложили первый камень нового общевойскового полигона на территории действующего центра, посетили компьютеризованные тренажеры, имитирующие боевые машины, общежитие для военнослужащих.
«Важно непрерывно развивать и совершенствовать материально-техническую базу. Это способствует более качественной подготовке военнослужащих. Мы наполним учебный центр самой современной техникой и тренажерами. В последующем по такому же принципу будем оснащать и другие полигоны страны», — отметил Андрей Турчак.
Юнус-Бек Евкуров поблагодарил Андрея Турчака и Вениамина Кондратьева за помощь в модернизации учебного центра. По его словам, наступает очередной этап увеличения мощности центра. На полигоне появятся более 70 объектов и полевая база, организованные с учетом опыта СВО.
Вениамин Кондратьев сообщил о том, что власти региона работают совместно с министерством обороны, представителями политических партий, волонтерами и предпринимателями над решением важнейших задач по поддержке участников спецоперации. Глава региона отметил, что успехи в СВО формируются благодаря качественной подготовке бойцов, которая дает им уверенность в своих силах и позволяет сохранять жизни.
«В тренировочных центрах создают условия, приближенные к боевым. Именно это позволяет готовить военнослужащих к четкому выполнению всех поставленных задач. Со своей стороны мы продолжим оказывать им максимальную поддержку», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
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