Кондратьев: участники СВО смогут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях Кубани
Сертификаты на прохождение реабилитации в здравницах Краснодарского края участникам СВО предоставит министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.
Об этом 15 марта рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани отметил, что в программу вошли уже 30 кубанских санаториев.
«Участники СВО смогут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях Кубани. Для этого предусмотрим специальные сертификаты, сейчас разрабатываем соответствующую региональную программу. В нее вошли уже 30 наших здравниц. Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения или травмы. Не сомневаюсь, на нашем побережье им смогут оказать комплексную помощь», — написал Кондратьев в Telegram.
Уточняется, что сумму путевки будут определять исходя из среднерыночной цены. В настоящее время утверждается регламент и порядок выделения средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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