В Крымском районе открыли пункт поддержки мобилизованных и добровольцев «Солдатский привал»
Общество
11.03.2023 10:27
Он появился на трассе Крымск — Джигинка в станице Варениковской.
«Организаторы привала — неравнодушные жители поселения Валентина и Александр Рогалевы, Анна Шикова, Наталья Шарова и Марина Гирская», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.
Он отметил, что пункт поддержки мобилизованных и добровольцев открыт для тех, кто едет на задание или возвращается домой. В ближайшее время в пункте будут достроены помещения, где можно остановиться и пообедать.
«Уже сейчас жители поселения привозят продукты, воду, строительные материалы, дрова — все, что нужно для стабильной работы привала», — добавил Лесь.
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