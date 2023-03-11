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В Крымском районе открыли пункт поддержки мобилизованных и добровольцев «Солдатский привал»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-otkryli-punkt-podderzhki-mobilizovannyh-i-dobrovoltsev-soldatskij-prival
В Крымском районе открыли пункт поддержки мобилизованных и добровольцев «Солдатский привал»
Фото t.me/sergeyi_les

Он появился на трассе Крымск — Джигинка в станице Варениковской.

«Организаторы привала — неравнодушные жители поселения Валентина и Александр Рогалевы, Анна Шикова, Наталья Шарова и Марина Гирская», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

Он отметил, что пункт поддержки мобилизованных и добровольцев открыт для тех, кто едет на задание или возвращается домой. В ближайшее время в пункте будут достроены помещения, где можно остановиться и пообедать.

«Уже сейчас жители поселения привозят продукты, воду, строительные материалы, дрова — все, что нужно для стабильной работы привала», — добавил Лесь.

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