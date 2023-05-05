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Военный парад 9 мая отменили в Новочеркасске

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennyj-parad-9-maya-otmenili-v-novocherkasske
Военный парад 9 мая отменили в Новочеркасске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом 5 мая сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Информирую вас о том, что военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске», — написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в Ростове-на-Дону 9 мая парад состоится.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске. Он состоится 9 мая на улице Советов. Всего в параде примут участие около 2 тыс. человек и порядка 30 единиц военной техники.

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