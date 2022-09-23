Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации

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Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября указом президента страны.

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал приказ военного комиссара региона Александра Кузнецова об объявлении мобилизации.

Ранее Владимир Путин во время видеообращения заявил, что призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам президента, все призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Мобилизационные мероприятия в России начнутся с 21 сентября. Путин поручил главам регионов оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах мобилизовать около 300 тыс. человек.

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