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Кондратьев поддержал решение президента о проведении частичной мобилизации

Политика
21.09.2022 10:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-podderzhal-reshenie-prezidenta-o-provedenii-chastichnoj-mobilizatsii
Кондратьев поддержал решение президента о проведении частичной мобилизации
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в армию планируют призвать 300 тыс. резервистов.

«Безусловно, поддерживаю решение нашего Президента. Со своей стороны Краснодарский край выполнит все поставленные задачи», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В своем видеообращении Путин заявил, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам президента, все призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Мобилизационные мероприятия в России начнутся с 21 сентября. Путин поручил главам регионов оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов.

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