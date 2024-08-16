Военные учения со стрельбами пройдут 17 и 19 августа в морпорту Новороссийска

Силы Новороссийской ВМБ проведут учения в акватории морского порта города-героя днем в субботу, а также утром и вечером в понедельник.

Так, 17 августа с 14:00 до 16:00 и 19 августа с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 военные отработают действия по защите города от атаки безэкипажных катеров и воздушных беспилотников.

На время учений будет слышна стрельба из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Горожан и гостей города просят не пугаться звуков стрельбы, сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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