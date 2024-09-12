Военные учения пройдут вечером 12 сентября в Новороссийске

В Новороссийском морпорту с 21:00 до 23:00 пройдут учения.

Военные будут отрабатывать действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Кроме того, 12 и 26 сентября на территориях ПП «Шесхарис» и ПП «Грушовая» АО «Черномортранснефть» с 14:30 до 15:00 будет проводиться проверка локальных систем оповещения, сообщает МЦУ Новороссийска.

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