Оклады военнослужащим увеличат на 10,5%

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября. Постановление Правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правовой информации, в 1,105 раза повысятся оклады по воинским должностям и званиям для военных-контрактников и по должностям для военных, призванных на службу.

Эти же изменения коснутся размеров должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, служащих в Росгвардии, а также имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, органов ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Кроме того, при повышении денежного довольствия размеры окладов округлят до целого рубля в сторону увеличения.

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