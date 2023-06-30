Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Оклады военнослужащим увеличат на 10,5%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/voennosluzhashhim-uvelichat-denezhnoe-dovolstvie-na-10-5
Оклады военнослужащим увеличат на 10,5%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Денежное довольствие военных повышается с 1 октября. Постановление Правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правовой информации, в 1,105 раза повысятся оклады по воинским должностям и званиям для военных-контрактников и по должностям для военных, призванных на службу.

Эти же изменения коснутся размеров должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, служащих в Росгвардии, а также имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, органов ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Кроме того, при повышении денежного довольствия размеры окладов округлят до целого рубля в сторону увеличения.

Читайте также: в России приняли закон об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации.

Статьи
Санкции Запада — не помеха: Краснодарский край и Беларусь развивают сотрудничество
Санкции Запада — не помеха: Краснодарский край и Беларусь развивают сотрудничество
Белковая диета: меню на неделю
Белковая диета: меню на неделю
Как облегчить себе жизнь при псориазе и при чем тут Мертвое море?
Как облегчить себе жизнь при псориазе и при чем тут Мертвое море?
Убийство аниматоров в Краснодарском крае: трое обвиняемых остаются под стражей
Убийство аниматоров в Краснодарском крае: трое обвиняемых остаются под стражей
Агентство ВОЗ по исследованию рака намерено признать подсластитель аспартам канцерогеном
Агентство ВОЗ по исследованию рака намерено признать подсластитель аспартам канцерогеном
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях