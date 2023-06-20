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В России приняли закон об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-prinyali-zakon-ob-osvobozhdenii-ot-ugolovnoj-otvetstvennosti-uchastnikov-spetsoperatsii
В России приняли закон об освобождении от уголовной ответственности участников спецоперации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Госдума 20 июня приняла в третьем чтении поправки, устанавливающие основания для освобождения осужденных участников СВО от уголовной ответственности.

Согласно законопроекту, лица, которые были мобилизованы, либо подписали контракт с МО РФ в период мобилизации или военного положения, не будут подвергаться уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести. То есть после получения государственной награды или увольнения со службы из-за наличия медицинских и других причин они смогут избавиться от своей судимости.

Военные части будут вести контроль над поведением военных до тех пор, пока те не погасят свои судимости, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

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