Военно-полевые сборы Екатеринодарского казачьего отдела стартовали на Кубани

В военно-полевых сборах принимают участие более 500 казаков Екатеринодарского отдела и допризывная молодежь.

«Уже 16 лет Кубанское казачье войско ежегодно проводит военно-полевые сборы, благодаря чему наши казаки успешно выполняют все поставленные служебно-боевые задачи. За эти годы значительно улучшилось материально-техническое обеспечение и качество проведения сборов», — отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Он добавил, что в 2024 году в военно-полевых сборах в крае всего примет участие более 10 тыс. казаков.

В ходе сборов казаки получат практические навыки обращения с оружием, а также обработают порядок работы в составе отделения при боевых действиях. Кроме того, проведут занятия по оказанию первой помощи при ранении и эвакуации раненых с поля.

Казаков также научат пользоваться квадрокоптерами, им расскажут о средствах химической, радиационной и биологической защиты, основах минно-взрывного дела и порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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