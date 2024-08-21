Атаман Всероссийского казачьего общества наградил бойцов БАРС-11 медалями

Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов побывал в Запорожье. Генерал приехал специально в подразделение добровольческого батальона «Кубань» (БАРС-11), чтобы посмотреть, как живут бойцы и на какой технике они работают.

Кроме того, Кузнецов вручил награды казакам — «За воинскую доблесть» и «За заслуги перед Отечеством», а также принял участие в установке двух поклонных крестов — они будут символами того, что эта земля освобождена от нацизма и больше сюда фашисты не вернутся.

«Показать точное место расположения установленных крестов по понятным причинам мы не можем. Если для казаков это символы святости и чистоты, то для солдат ВСУ и нацбатовцев — это цель, над которой нужно обязательно поглумиться и разрушить», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Евгений Кардаильский.

«Кресты, которые сегодня были установлены при поддержке отца Андрея, были освящены, окроплены святой водой. Они дадут нам дополнительную надежду и веру, что враг здесь не пройдет. Победа будет за нами, и враг в обязательном порядке будет разбит. До этих крестов он не дойдет», — говорит командир подразделения БРАС-11, позывной «Ямаха».

После установки крестов казачий генерал отправился в подразделение, пообщался с казаками, посмотрел новую бронетехнику.

«Генералу также представили технику собственного изобретения — квадроцикл, совмещенный с АГС, работающий по принципу «подъехал, быстро отстрелялся и ушел с места атаки». Показали и баги с пулеметом и передвижным минометом. С особой гордостью показали «Марусю» — мини-систему РСЗО, мобильную версию легендарного «Града», — добавляет журналист.

У БАРС-11 своя мастерская, где казачьи кулибины могут себя проявить в полной мере. По словам Виталия Кузнецова, кое-что из новых идей позаимствует у своих братьев и батальон «Терек».

В конце встречи с БАРСами Кузнецов наградил казаков, которые себя проявили особенно, медалями «За воинскую доблесть» и «За заслуги перед Отечеством». Командир подразделения тоже получил награду.

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