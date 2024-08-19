По ту сторону ленточки: как военные медики оказывают солдатам помощь на СВО

На постоянном дежурстве в зоне проведения спецоперации находятся военные медики. Они проводят десятки хирургических операций и сложнейшие медицинские процедуры в день, чтобы спасти жизни солдат. Корреспондент «Кубань 24» Евгений Кардаильский узнал, как проходят будни врачей на передовой и казаков из отряда «Барс-11».

«Сейчас происходит самое опасное, что может быть во время службы, — ротация. Это когда один отряд меняет другой и от нуля, куда может привести бронированная машина, нужно добраться именно до передовой. Идти нужно несколько километров по открытой местности», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Евгений Кардаильский.

Такой маршрут занимает в среднем 40 минут.

«А вот пример легендарного российского минирования. Здесь все очень плотно заминировано. Даже если украинские войска попытаются как-то прорваться, то ничего не получится. Много мин еще в запасе. Есть, так сказать, «летучие отряды», которые быстро заминируют ту часть, где украинцы попытаются прорваться», — делится корреспондент.

Чтобы избавиться от мин или хотя бы видеть их, украинские войска жгут поля, где могут быть спрятаны взрывные устройства. Однако ничего не получается — трава плохо горит.

«По определенным причинам снимать в населенном пункте не получается, потому отправляемся в гости к нашим медикам. Главный у нас — военный с позывным «Мазай». Как сейчас обстановка?» — спрашивает Кардаильский.

«Судя по тому, что нет пациентов, обстановка хорошая. Именно здесь, если нет пациентов, обстановка даже отличная», — отвечает член группы эвакуации, позывной «Мазай».

По словам Мазая, без юмора в медпункте никуда — иногда юмор действует лучше, чем препараты. Потому шутки ради на стены повесили найденные старые инструменты. Каждый из них подписали: молоток — «промедол», киянка — «обезбол», пила — «высокоточное удаление лишнего».

«Мазай прошел несколько конфликтов как военный, а сейчас в группе эвакуации — сменил автомат на бинты и антибиотики», — уточняет журналист.

«Когда началась чеченская война, я ушел на три года сразу. Потом с небольшим перерывом, поработав в охране, ушел еще на три года, но уже миротворцем. Так что опыт, грубо говоря, 6 лет», — вспоминает член группы эвакуации.

По словам Мазая, с лекарствами в пункте проблем нет: медикаменты им завозят то казаки, то волонтеры.

«Наша первоначальная задача — оказать первую помощь, сохранить жизнь солдат, доставить их в госпиталь, добиться того, чтобы с парнями все было хорошо, чтобы они могли вернуться на Родину. Тем более, у нас есть опытный доктор, который нас в этом смысле отлично подготавливает», — добавил он.

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