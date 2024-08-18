Мурал с портретом погибшего на СВО казака появится на фасаде дома в Краснодаре
Общество
18.08.2024 18:02
Портрет погибшего на СВО казака Юрия Сумынина с позывным «Пашковка» рисуют на многоквартирном доме в Пашковском жилом массиве.
Картину наносят на фасад многоквартирного дома на улице Ярославского, 68.
Юрий Сумынин был заместителем атамана Пашковского станичного казачьего общества, в качестве казака-наставника занимался с молодежью. Когда началась СВО, ушел защищать родину в составе казачьих добровольческих отрядов «Кубань». Сумынин погиб, выполняя боевые задачи.
У казака осталось четверо детей, двое из которых также служат в зоне специальной военной операции.
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