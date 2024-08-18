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Мурал с портретом погибшего на СВО казака появится на фасаде дома в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mural-s-portretom-pogibshego-na-svo-kazaka-poyavitsya-na-fasade-doma-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Мурал с портретом погибшего на СВО казака появится на фасаде дома в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Портрет погибшего на СВО казака Юрия Сумынина с позывным «Пашковка» рисуют на многоквартирном доме в Пашковском жилом массиве. 

Картину наносят на фасад многоквартирного дома на улице Ярославского, 68.

Юрий Сумынин был заместителем атамана Пашковского станичного казачьего общества, в качестве казака-наставника занимался с молодежью. Когда началась СВО, ушел защищать родину в составе казачьих добровольческих отрядов «Кубань». Сумынин погиб, выполняя боевые задачи. 

У казака осталось четверо детей, двое из которых также служат в зоне специальной военной операции.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

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