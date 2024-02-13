Военно-патриотический центр «Патриот» готовят к открытию в Краснодарском крае

Процесс подготовки проверил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Заместитель главы региона осмотрел территорию тематических зон и объекта, а также провел заседание организационного комитета.

«Центр «Патриот» будет одним из флагманов военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи не только на территории ЮФО, но и всей страны. Подобных объектов в крае еще не было, но уже скоро школьники и студенты получат уникальную возможность принять участие в учебных сборах, военно-патриотических сменах. Общая готовность плоскостных сооружений — 100%, объектов капитального строительства — 99,5%. В оставшееся до открытия время необходимо полностью завершить установку и наладку всего оборудования, а также провести на территории объекта все мероприятия для полной готовности его к торжественной церемонии», — сказал Власов.

Предложенную концепцию церемонии открытия Центра обсудили на заседании организационного комитета. Кроме того, рассмотрели вопросы получения лицензий на ведение медицинской и образовательной деятельности, а также тематическому наполнению локаций.

Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью края совместно с региональным министерством образования произведены рассчитали загруженность Центра по месяцам — проведение поездок с однодневной образовательной программой, недельных и двухнедельных учебных сборов и патриотических смен, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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