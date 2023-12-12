Педагогов в России обяжут формировать у школьников чувство патриотизма

Об этом говорится в законе о внедрении традиционных ценностей в систему образования, который депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении.

Новый законопроект определяет гуманистический характер образования в РФ, который соответствует нравственным и духовным ценностям страны. Основой для документа стал прошлогодний указ президента России, в котором говорится о необходимости использования специальных методов в образовании и воспитании подрастающего поколения для укрепления и сохранения традиционных ценностей.

Согласно принятому закону, педагогов в школах обяжут формировать у учеников чувство патриотизма и уважения к памяти защитников Отечества. Кроме того, в обязанности педагогов войдет формирование у детей бережного отношения к традициям и культурному наследию российского народа, сообщает RT.

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