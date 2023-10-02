Военно-патриотический съезд «Учись у героев Отчизну любить» прошел в Ейске

Организаторами мероприятия выступили управление образования Ейского района и региональное Объединение ветеранов силовых структур при участии УФСБ по Краснодарскому краю.

На площади перед спорткомплексом «Солнечный» 30 сентября представили экспозицию воинских частей Ейского гарнизона. Здесь можно было увидеть новейшие образцы техники, спецоборудования, средства защиты и многое другое.

«Мы гордимся каждым, кто сегодня участвует в СВО, кто дома ждет своих героев, кто всеми силами приближает долгожданную победу», — подчеркнул глава Ейского района Роман Бублик.

Минутой молчания все присутствующие почтили память солдат, отдавших жизни за Родину в борьбе с нацизмом. В их числе 21 выпускник школ и средне-специальных учебных заведений Ейского района.

Также в рамках мероприятия бойцы 15 отдельного отряда специального назначения войск национальной гвардии РФ показали, как проходит штурм транспортного средства, захват террористов, элементы рукопашного боя, акробатики и многое другое.

В заключении мероприятия всех угостили солдатской кашей с чаем и показали образцы сухпайка военнослужащего российской армии, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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