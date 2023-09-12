Кондратьев посетил одно из воинских подразделений Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел помещения, где живут военнослужащие и оценил условия размещения военнослужащих.

За счет краевых средств для воинского подразделения закупили модульные блоки. Их оборудовали всем необходимым. Здесь есть мобильная столовая и бытовки.

Глава региона отметил, что в это непростое время важно, как никогда, чтобы в Краснодарском крае продолжали собирать рекордные урожаи, развивалась экономика, на курортах могли отдыхать люди со всей России. По словам губернатора, военнослужащие обеспечивают спокойствие, безопасность жителей и гостей региона, в том числе за счет современнейшего вооружения.

«У нас выстроено тесное сотрудничество с воинскими частями региона. С первых дней спецоперации закупаем военно-техническое имущество, беспилотники. Готовы и дальше максимально содействовать в создании достойных условий несения службы», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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