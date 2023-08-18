Кондратьев: опыт бойцов СВО должен давать приоритет при устройстве на госслужбу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 августа посетил филиал Фонда «Защитники Отечества» и встретился с участниками специальной военной операции.

«Участники спецоперации мужественно отстаивали интересы Родины и не допустили того, чтобы война пришла на нашу землю. Теперь опыт бойцов должен давать приоритет при устройстве на госслужбу, потому что вы, как никто другой, знаете, что значит действовать в интересах государства. Понимаете, что победы нужны и на ратном, и на трудовом фронте», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что со своей стороны край продолжит совершенствовать меры поддержки — сейчас на различные выплаты направили уже около 5 млрд рублей.

«Главная задача — помочь вам вернуться к повседневной жизни, стать активными членами общества, найти работу, быть востребованными специалистами», — отметил губернатор.

Кондратьев также поручил сформировать по муниципалитетам списки участников списки участников спецоперации, которые нуждаются в трудоустройстве.

Филиалы Фонда «Защитники Отечества» открываются по всей России, но именно кубанский лидирует по охвату, отметил руководитель учреждения Александр Старовойтов.

«Наш филиал самый активный. За 3 месяца обратилось около 5 тыс. человек. И на 90% мы уже решили их насущные вопросы. В основном это юридическая и медицинская поддержка, помощь в оформлении удостоверений ветеранов боевых действий, помогаем тем, кто хочет пройти переобучение», — рассказал Старовойтов.

На Кубани действуют меры поддержки участников спецоперации — например, разовая помощь в 100 тыс. рублей, выплаты на догазификацию, детей и первокурсников.

Оснащенные современным оборудованием реабилитационные койки развернули на базе краевого госпиталя ветеранов, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«Проблему каждого человека решаем в ручном режиме. Социальные работники знают всех поименно. Они становятся для участников СВО и их близких координаторами по всему спектру вопросов. Также рассматриваем возможность расширения площадки фонда», — сказала замглавы региона.

Кондратьев также поручил проработать возможность размещения фонда в центре города, в более просторном помещении. Он осмотрел филиал фонда — там есть консультационная зона, реабилитационная комната со спецоборудованием, общий зал и кабинет психологической разгрузки. Фонд помогает ветеранам спецоперации получить полагающиеся меры поддержки — в том числе лекарства, психологическую помощь, техсредства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Расположен региональный филиал Фонда на улице Атарбекова, 1/1. В муниципалитетах также работают специальные координаторы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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