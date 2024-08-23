Военно-музыкальный фестиваль «Фанфары Победы» стартовал в Ленинградском районе
В фестивале принимают участие духовые коллективы Ленинградского, Староминского, Кущевского районов, а также музыканты из Таганрога и Краснодара.
Специальными гостями мероприятия стали детский духовой оркестр из ДНР и Военный оркестр главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
По словам организаторов, смотр — это отличная возможность для коллективов познакомить всех со своим творчеством и продемонстрировать профессионализм.
«Мы гордимся тем, что смогли уже второй год организовать такое масштабное мероприятие для коллективов. Это уникальная возможность поработать с профессионалами», — сказал худрук межмуниципального военно-музыкального фестиваля «Фанфары Победы» Николай Риган.
Фестиваль «Фанфары Победы» проходит на Кубани уже второй раз. Он продлится до 24 августа.
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