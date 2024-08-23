Военно-музыкальный фестиваль «Фанфары Победы» стартовал в Ленинградском районе

В фестивале принимают участие духовые коллективы Ленинградского, Староминского, Кущевского районов, а также музыканты из Таганрога и Краснодара.

Специальными гостями мероприятия стали детский духовой оркестр из ДНР и Военный оркестр главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

По словам организаторов, смотр — это отличная возможность для коллективов познакомить всех со своим творчеством и продемонстрировать профессионализм.

«Мы гордимся тем, что смогли уже второй год организовать такое масштабное мероприятие для коллективов. Это уникальная возможность поработать с профессионалами», — сказал худрук межмуниципального военно-музыкального фестиваля «Фанфары Победы» Николай Риган.

Фестиваль «Фанфары Победы» проходит на Кубани уже второй раз. Он продлится до 24 августа.

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