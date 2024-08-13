На Кубани стартовала подготовка к «Черноморской винной неделе»

Эногастрономический фестиваль пройдет с 30 сентября по 6 октября. В этом году в нем поучаствуют винодельческие хозяйства из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Темрюкского, Крымского и Северского районов. Мероприятие проходит по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фестиваль объединяет виноделие, гастрономию и культуру, отметила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова.

«Гости получат возможность погрузиться в традиции Кубани, изучить местную архитектуру, насладиться региональной кухней и узнать больше о казачьем крае», ― добавила она.

В течение семи дней на винодельнях, участвующих в проекте, будут проходить бесплатные экскурсии. Каждый день ― новый город и новое винодельческое хозяйство.

Главной площадкой станет село Абрау-Дюрсо. Всех желающих научат различать тонкие ноты ароматов вин. Предусмотрена концертная программа. Также ведущие шеф-повара региона поделятся кулинарными секретами на мастер-классах. На ярмарке участники смогут купить сувениры и фермерские продукты.

Центральными событиями для любителей спорта и активного отдыха станут регата Геленджик–Новороссийск и «винный забег», который пройдет в последний день «Черноморской винной недели». Посетители пробегут дистанцию на скорость или пройдут пешком. Вход свободный по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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