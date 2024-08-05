Более половины направлений винного туризма в России приходится на Кубань

Перспективы развития популярного направления у отдыхающих обсудили в Геленджике. Совещание объединило более 40 кубанских производителей. Они подвели итоги винодельческих предприятий.

Чтобы виноград достиг полной зрелости и имел насыщенный вкус и аромат, ему необходимо расти в гармонии с почвой и климатом. По словам производителей, земли Кубани подходят для этого идеально. Здесь выращивают порядка 30% от общей площади виноградника в стране. За прошлый год в крае собрали порядка 285 тыс. т ягоды. В этом году урожай пока еще только предстоит собрать.

В одном из винодельческих хозяйств в Геленджике проводят полный цикл производства, начиная со сбора ягод и заканчивая розливом по бутылкам. Перед этим напиток проходит несколько этапов подготовки. Секреты одного этапа рассказал работник винодельни Тимофей Панов.

«Выдерживается наше вино от 6 до 24 месяцев. Бочки подбирались во Франции», ― делится работник винодельни Тимофей Панов.

Также напиток важно правильно воспитать. Для этого здесь даже включают классическую музыку.

«В этих бочках выдерживаются напитки на дрожжевом осадке. Чтобы в будущем они имели приятный аромат, их нужно регулярно перемешивать. Раньше это делали вручную при помощи деревянной палки, но нашли другое решение ― сейчас они лежат на специальных качелях. Теперь раз в несколько недель нужно подойти к бочке и прокрутить ее», ― сообщает специальный корреспондент Анастасия Назаренко.

Как делают вино приезжают посмотреть десятки отдыхающих.

«За прошедшие пять лет количество и ассортимент производимых вин увеличились в десять раз. Если говорить о винах Краснодарского края, то тут отмечают рост качества кубанских вин по разным категориям от 3 до 8%», ― рассказывает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Также уже этой осенью эксперты проекта «Винный гид России» приступят к первым дегустациям российских вин, а в конце года Роскачество обнародует итоги масштабного исследования.

«Проекту Роскачества «Винный гид» уже 6 лет. За это время исследовано свыше 1,2 тыс. наименований винодельческой продукции отечественных производителей. Благодаря проводимым мероприятиям в рамках аудита виноделен, среди которых анализ производственных процессов, исследование продукции, оценка туристического потенциала, растет количество ценителей кубанских вин, меняется структура потребления, и российский потребитель выбирает по-настоящему качественные вина», ― подчеркивает замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

На Кубань приходится более 70% всех лицензированных виноделов в стране. Этот показатель в ближайшие годы будет расти.

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