Бережливые технологии впервые стали применять на винодельне Краснодарского края

Речь идет о винодельне «Шато де Талю», которая находится в Геленджике. Она присоединилась к проекту «Бережливый регион». Компания уже подписала соответствующее соглашение с Региональным центром компетенций.

В ближайшее время эксперты РЦК начнут обучение рабочей группы предприятия основным инструментам бережливых технологий, определят пилотный поток и начнут внедрять улучшения. В будущем этот опыт позволит сотрудникам винодельни продолжить самостоятельно оптимизировать остальные процессы.

«Мы рады, что есть такие проекты, которые помогают предприятиям внедрять технологии бережливого управления и повышать эффективность. Вместе нам предстоит разработать и реализовать план действий по оптимизации издержек и тем самым увеличить прибыльность», — сказал гендиректор «Шато де Талю» Денис Котов.

Сейчас Краснодарский край является главным регионом России по виноградарству и производству винодельческой продукции. А общая площадь виноградников в регионе на начало 2024 года составила 31,5 тыс. га. Всего же в регионе виноделием занимаются 30 предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Внедрение бережливых технологий позволит этим компаниям повысить свою эффективность и станет еще одним драйвером развития всей отрасли», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

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