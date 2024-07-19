Кубанская компания оптимизирует рабочие процессы благодаря нацпроекту

Предприятие по оптовой торговле сельхозпродукцией в Гулькевичском районе участвует в нацпроекте «Производительность труда».

Компания вместе с экспертами РЦК оптимизируют участок оптовой продажи зерна. Сотрудников предприятия уже обучили основам бережливых технологий. Они проанализировали работу пилотного потока для последующего внедрения улучшений.

Бережливые технологии позволяют увеличить эффективность, снизить запасы и сократить время протекания процессов с минимальными затратами, подчеркнул министр экономики Кубани Алексей Юртаев. По его словам, внедрение бережливых технологий приводит к оптимизации важных производственных потоков, делает работу специалистов более комфортной, укрепляет финансовую стабильность отдельных предприятий и всего края.

«Участники нацпроекта знают об этом не понаслышке, поэтому все активнее используют бережливые инструменты для постоянного улучшения», ― цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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