Успешным предприятиям-участникам нацпроекта вручили награды в Краснодаре

Победителей и призеров конкурса «Путь к совершенству» пригласили в Региональный центр компетенций.

В соревновании участвовали организации, вступившие в национальный проект «Производительность труда». Первое место и «золотой» уровень внедрения технологий бережливого производства завоевала одна из крупнейших аптечных сетей Кубани.

«Мы уже дважды участвовали в этом конкурсе. Первый раз было интересно оценить, как мы выглядим относительно других, подвести итоги, потому что для себя мы результат получили, получили команду, которая самостоятельно разрабатывает, внедряет и дальше сопровождает проект. Это самый главный результат», ― отметил коммерческий директор аптечной сети «Здоровье» Василий Слепов.

«Конкурс ориентирован прежде всего для того, чтобы выявить лучших, чтобы показать пример для других, чтобы можно было посмотреть на лучшие практики и внедрить их у себя. Общий эффект превысил за эти годы, начиная с 2019 года, ― 640 млрд рублей», ― подчеркнул министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2019 года. За пять лет к нему присоединились более 300 предприятий Кубани.

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