Дорожно-транспортная компания в Армавире внедрит бережливые технологии

Предприятие станет новым участником нацпроекта «Производительность труда».

Эксперты РЦК в скором времени проведут диагностику потоков, обнаружат потери и вместе с рабочей группой компании приступят к их устранению, снижению количества брака, лишних перемещений сотрудников, излишней транспортировки сырья, материалов, готовой продукции.

Работники пройдут обучающие курсы по бережливым технологиям. Впоследствии эти специалисты уже самостоятельно смогут улучшать деятельность организации, как в производственных, так и в офисных процессах.

Внедрение бережливых технологий в производственные процессы предприятий напрямую влияет на стоимость продукции, ее качество, а также на экономическое состояние, подчеркнул министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«От того, как мы вовлекаем компании в реализацию нацпроекта, во многом зависит благополучие и стабильность нашего региона», ― цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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