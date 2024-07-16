Дорожно-транспортная компания в Армавире внедрит бережливые технологии
Предприятие станет новым участником нацпроекта «Производительность труда».
Эксперты РЦК в скором времени проведут диагностику потоков, обнаружат потери и вместе с рабочей группой компании приступят к их устранению, снижению количества брака, лишних перемещений сотрудников, излишней транспортировки сырья, материалов, готовой продукции.
Работники пройдут обучающие курсы по бережливым технологиям. Впоследствии эти специалисты уже самостоятельно смогут улучшать деятельность организации, как в производственных, так и в офисных процессах.
Внедрение бережливых технологий в производственные процессы предприятий напрямую влияет на стоимость продукции, ее качество, а также на экономическое состояние, подчеркнул министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
«От того, как мы вовлекаем компании в реализацию нацпроекта, во многом зависит благополучие и стабильность нашего региона», ― цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.
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