Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения транспорта из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voenno-gruzinskuyu-dorogu-zakryli-dlya-dvizheniya-transporta-iz-za-nepogody
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения транспорта из-за непогоды
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

Движение всех видов транспорта ограничили на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России.

Ограничение ввели в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Запрет действует с 12:10 27 ноября до особого распоряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Читайте также: более 50 пассажирских поездов задерживаются в Сочи из-за разгула стихии.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях