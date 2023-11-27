Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения транспорта из-за непогоды

Движение всех видов транспорта ограничили на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России.

Ограничение ввели в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Запрет действует с 12:10 27 ноября до особого распоряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

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