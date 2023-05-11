Военкор ВГТРК Евгений Поддубный: контрнаступление ВСУ началось

Об этом Поддубный сообщил вечером 11 мая, отметив, что ВСУ начали реализацию операции по окружению на артемовском направлении.

«Глава ЧВК «Вагнер» неоднократно говорил об этих планах. Я уже писал, что противник планирует ударами по флангам выйти в тыл нашим силам, которые находятся в Артемовске и окрестностях», — написал военкор ВГТРК в Telegram.

Со ссылкой на военкора Александра Симонова Поддубный сообщил, что ВСУ совершили прорыв в сторону Берховки и Ягодного.

«Наши войска отступили с позиций. Еще один удар в районе Клещеевки и так же с локальным успехом. И это еще не все. В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях», — добавил Поддубный.

Он предположил, что в ближайшие сутки противник начнет наращивать усилия на юге.

«Будем считать, что контрнаступление противника началось. Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колонны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление. В колоннах танки, САУ, РСЗО, бронемашины с пехотой», — уточнил Евгений Поддубный.

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