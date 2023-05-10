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Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Бахмуте

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prigozhin-zayavil-chto-chvk-vagner-prodolzhit-nastuplenie-v-bahmute
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжит наступление в Бахмуте
Фото ridus.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои на территории Бахмута (Артемовска) в ДНР с зимы. Ранее владелец частной военной компании Евгений Пригожин говорил о возможности ухода его подразделений из Бахмута к 10 мая и передачи территории под контроль Минобороны РФ , но этого не произошло.

«ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Он отметил, что эффективность наступательных действий в Бахмуте за последний месяц снизилась. По его словам, ВСУ собрались для проведения контрнаступления.

Пригожин напомнил, что высшее руководство страны дало поручение Минобороны РФ обеспечить «Вагнер» всем необходимым. Боевое распоряжение с обещанием дать боеприпасы бойцам компании вышло в ночь на 7 мая.

По словам владельца ЧВК «Вагнер», его бойцы сейчас контролируют 95% города. Увеличение объема поставляемых боеприпасов необходимо для того, чтобы сохранить жизни солдат и завершить штурм Бахмута.

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