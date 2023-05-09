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Пригожин открыл памятник на кладбище ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prigozhin-otkryl-pamyatnik-na-kladbishhe-chvk-vagner-v-krasnodarskom-krae
Пригожин открыл памятник на кладбище ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае

Кладбище бойцов частной военной компании «Вагнер» расположено в станице Бакинской под Горячим Ключом.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил кладбище и открыл на нем памятник. Он и сотрудники компании возложили цветы к мемориалу.

Погибших бойцов «Вагнера» продолжат хоронить на кладбище в Бакинской. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэру Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать содействие в этом вопросе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Пригожин пообещал благоустроить кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе.

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