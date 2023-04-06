Пригожин пообещал благоустроить кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе и создать на нем мемориал

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин во время рабочей поездки в Краснодарский край посетил кладбище в станице Бакинской, на котором хоронят погибших бойцов.

«Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война приводит к тому, что уходят бойцы. Память о них остается навечно с нами», — рассказал Пригожин.

Он добавил, что на кладбище в станице Бакинской продолжают хоронить погибших бойцов «Вагнера».

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