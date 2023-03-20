Кондратьев поручил главе Горячего Ключа оказать содействие ЧВК «Вагнер» в захоронении бойцов

Поручение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал 20 марта.

Кондратьев поручил главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать необходимое содействие и найти оптимальное решение, находящееся в юридической плоскости и устраивающее ЧВК «Вагнер» и город.

«Краснодарский край с самого начала специальной военной операции оказывает максимальную поддержку участникам СВО и их семьям. Безусловно, это касается и сохранения памяти о погибших героях, а также содействия и необходимой помощи в том, чтобы проводить павших солдат и офицеров в последний путь», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: кубанские казаки отправили за неделю в зону СВО 35 тонн гуманитарных грузов.