Кондратьев поручил главе Горячего Ключа оказать содействие ЧВК «Вагнер» в захоронении бойцов
Общество
20.03.2023 18:39
Поручение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал 20 марта.
Кондратьев поручил главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать необходимое содействие и найти оптимальное решение, находящееся в юридической плоскости и устраивающее ЧВК «Вагнер» и город.
«Краснодарский край с самого начала специальной военной операции оказывает максимальную поддержку участникам СВО и их семьям. Безусловно, это касается и сохранения памяти о погибших героях, а также содействия и необходимой помощи в том, чтобы проводить павших солдат и офицеров в последний путь», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.
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