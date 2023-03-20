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Кондратьев поручил главе Горячего Ключа оказать содействие ЧВК «Вагнер» в захоронении бойцов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-glave-goryachego-klyucha-okazat-sodejstvie-chvk-vagner-v-zahoronenii-bojtsov
Кондратьев поручил главе Горячего Ключа оказать содействие ЧВК «Вагнер» в захоронении бойцов
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поручение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал 20 марта.

Кондратьев поручил главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать необходимое содействие и найти оптимальное решение, находящееся в юридической плоскости и устраивающее ЧВК «Вагнер» и город.

«Краснодарский край с самого начала специальной военной операции оказывает максимальную поддержку участникам СВО и их семьям. Безусловно, это касается и сохранения памяти о погибших героях, а также содействия и необходимой помощи в том, чтобы проводить павших солдат и офицеров в последний путь», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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