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Кубанские казаки отправили за неделю в зону СВО 35 тонн гуманитарных грузов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-otpravili-za-nedelyu-v-zonu-svo-35-tonn-gumanitarnyh-gruzov
Кубанские казаки отправили за неделю в зону СВО 35 тонн гуманитарных грузов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Кубанское казачье войско продолжает активный сбор гуманитарной помощи для граждан новых российских регионов, военнослужащих и казаков-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО», ― рассказал Власов.

Кубанские казаки за семь дней послали 35 т гуманитарной помощи и уже готовят новые партии. С начала спецоперации казаки отправили более 1 тыс. 230 т.

Хуторские казачьи общества «Старая Кубань» и «Офицерская казачья сотня» прислали 4 т груза в несколько школ ЛНР. Доставку гуманитарной помощи организовала жена одного из казаков, участвующего в спецоперации в добровольческом отряде.

Екатеринодарский отдел Кубанского казачьего войска во главе с атаманом Вадимом Черновым отправил в зону СВО провизию, личные посылки и теплые вещи. Всего прислали более 7 т груза.

В Запорожскую область белореченские казаки доставили 2,5 т гуманитарного груза, а казаки из Новокубанского и Щербиновского районов — по 4 т, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае наградили казаков и общественников за участие в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону СВО.

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