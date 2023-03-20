Кубанские казаки отправили за неделю в зону СВО 35 тонн гуманитарных грузов
Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
«Кубанское казачье войско продолжает активный сбор гуманитарной помощи для граждан новых российских регионов, военнослужащих и казаков-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО», ― рассказал Власов.
Кубанские казаки за семь дней послали 35 т гуманитарной помощи и уже готовят новые партии. С начала спецоперации казаки отправили более 1 тыс. 230 т.
Хуторские казачьи общества «Старая Кубань» и «Офицерская казачья сотня» прислали 4 т груза в несколько школ ЛНР. Доставку гуманитарной помощи организовала жена одного из казаков, участвующего в спецоперации в добровольческом отряде.
Екатеринодарский отдел Кубанского казачьего войска во главе с атаманом Вадимом Черновым отправил в зону СВО провизию, личные посылки и теплые вещи. Всего прислали более 7 т груза.
В Запорожскую область белореченские казаки доставили 2,5 т гуманитарного груза, а казаки из Новокубанского и Щербиновского районов — по 4 т, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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