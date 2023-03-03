На Кубани наградили казаков и общественников за участие в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону СВО
Награды «Человек дела» и благодарности атамана Кубанского казачьего войска получили 16 человек. Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поблагодарил казаков и общественников из Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии.
«Собрано и доставлено более 1,1 т гуманитарных грузов. Продукты, обмундирование, теплые вещи, технические средства, автомобили и все необходимое отправляем практически ежедневно из самых разных районных казачьих обществ», — сказал замглавы региона.
Первый гуманитарный конвой в начале марта 2022 года направил в зону СВО Екатеринодарский казачий отдел. Затем к сбору гуманитарной помощи подключились казаки из всего Краснодарского края. Александр Власов также отметил важность деятельности казаков-добровольцев. Боевые задачи в составе казачьих отрядов и воинских частей выполняют уже более 4 тыс. казаков.
«И эта цифра постоянно растет. За подвиги отмечены государственными, краевыми и войсковыми наградами 400 казаков», — отметил вице-губернатор.
Кубанское казачье войско первым в стране организовало собственный специальный учебный центр «Кубань», на базе которого казаки проходят подготовку. Филиалы центра открыли в нескольких регионах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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