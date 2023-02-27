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Кубанские казаки доставили на территорию новых субъектов России 50 тонн гуманитарной помощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-dostavili-na-territoriyu-novyh-subektov-rossii-50-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
Кубанские казаки доставили на территорию новых субъектов России 50 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, за неделю казаки Кубанского казачьего войска собрали 55 т гуманитарных грузов для участников СВО и жителей новых субъектов России.

Всего казаки уже доставили более 1 тыс. т помощи.

«Сбор продолжается на постоянной основе в районных казачьих обществах, школах и детских садах с региональным статусом «казачья образовательная организация», кадетских корпусах», — сказал Александр Власов.

Казаки Майкопского казачьего отдела привезли в зону СВО 15 т груза. Казаки Платнировского СКО и жители станицы собрали деньги на покупку и ремонт двух автомобилей УАЗ и внедорожника. В ближайшее время планируют передать бойцам еще шесть автомобилей. Казаки Гостагаевского станичного казачьего общества передали автомобиль «Нива» и гуманитарную помощь участникам СВО на Запорожском направлении. Из Кропоткина доставили посылки казакам-добровольцам бригады «Кубань».

В Тихорецком районе продолжается проект «Шьем для Победы». Казаки Архангельского хуторского казачьего общества изготовили 12 носилок, теплую одежду, балаклавы, футболки. В Тихорецком районе прошла благотворительная ярмарка, деньги от продажи блинов перевели на специальный счет «Своих не бросаем».

Письма от юных казачат доставили из Каневского района, где прошла акция «Поздравь солдата». В сборе посылок и гуманитарной помощи также участвовали казаки Абинского, Екатеринодарского, Динского, Кореновского, Темрюкского, Новороссийского, Белореченского, Староминского, Уманского районных казачьих обществ, казаки Ахтанизовского, Пластуновского хуторских обществ и «Приморское» из села Цибанобалка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 4 тыс. казаков Кубани отправились добровольцами в зону СВО.

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