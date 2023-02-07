Более 4 тыс. казаков Кубани отправились добровольцами в зону СВО

Торжественная церемония отправки казаков Кубанского казачьего войска прошла 7 февраля.

По словам вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, для участия в спецоперации добровольцами отправились более 100 казаков.

«Все они прошли соответствующую подготовку по различным направлениям в течение месяца, а также полностью экипированы. Сейчас уже более 4 тыс. тысяч казаков кубанского казачьего войска участвуют в спецоперации», — добавил замглавы региона.

Александр Власов отметил, что многие из отправившихся в зону СВО кубанских казаков представлены к краевым и государственным наградам, сообщает ТАСС.

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