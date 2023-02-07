Более 4 тыс. казаков Кубани отправились добровольцами в зону СВО
Общество
07.02.2023 21:03
Торжественная церемония отправки казаков Кубанского казачьего войска прошла 7 февраля.
По словам вице-губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, для участия в спецоперации добровольцами отправились более 100 казаков.
«Все они прошли соответствующую подготовку по различным направлениям в течение месяца, а также полностью экипированы. Сейчас уже более 4 тыс. тысяч казаков кубанского казачьего войска участвуют в спецоперации», — добавил замглавы региона.
Александр Власов отметил, что многие из отправившихся в зону СВО кубанских казаков представлены к краевым и государственным наградам, сообщает ТАСС.
Читайте также: участники СВО из отряда «Кубань» получили награды Кубанского казачьего войска.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М