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Участники СВО из отряда «Кубань» получили награды Кубанского казачьего войска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastniki-svo-iz-otryada-kuban-poluchili-nagrady-kubanskogo-kazachego-vojska
Участники СВО из отряда «Кубань» получили награды Кубанского казачьего войска
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония прошла 6 февраля в Ростовской области. Награды вручили 37 казакам-добровольцам.

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции, а также высокую личную и гражданскую ответственность сегодня удостоены наград 37 казаков-добровольцев, более 3 месяцев с честью и доблестью противостоявших украинским неонацистам и многочисленным иностранным наемникам», — сказал Власов.

Орденский знак «За Веру, Кубань и Отечество» I и II степени получили 20 казаков, еще 17 человек наградили нагрудными крестами «За заслуги перед кубанским казачеством».

В мероприятии участвовали заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников и руководитель специального учебного центра «Кубань». Он вручил наиболее отличившимся казакам береты и знаки отличия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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