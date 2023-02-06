Участники СВО из отряда «Кубань» получили награды Кубанского казачьего войска
Торжественная церемония прошла 6 февраля в Ростовской области. Награды вручили 37 казакам-добровольцам.
Об этом сообщил вице-губернатор Кубани атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
«За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции, а также высокую личную и гражданскую ответственность сегодня удостоены наград 37 казаков-добровольцев, более 3 месяцев с честью и доблестью противостоявших украинским неонацистам и многочисленным иностранным наемникам», — сказал Власов.
Орденский знак «За Веру, Кубань и Отечество» I и II степени получили 20 казаков, еще 17 человек наградили нагрудными крестами «За заслуги перед кубанским казачеством».
В мероприятии участвовали заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников и руководитель специального учебного центра «Кубань». Он вручил наиболее отличившимся казакам береты и знаки отличия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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