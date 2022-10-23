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Военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком

Происшествия
23.10.2022 18:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/voenkor-semen-pegov-poluchil-ranenie-pod-donetskom
Военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком
Фото t.me/wargonzo/

Об этом стало известно вечером 23 октября. Информация о его состоянии уточняется.

«Семен Пегов ранен под Донецком», — говорится в Telegram-канале военного корреспондента WarGonzo.

Военкор Евгений Поддубный написал в соцсетях, что жизни Пегова ничего не угрожает.

В соцсетях появилась информация, что Пегов получил ранение в ногу и его госпитализировали в Республиканский травматологический центр в Донецке.

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