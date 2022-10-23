Военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком

Фото t.me/wargonzo/

Об этом стало известно вечером 23 октября. Информация о его состоянии уточняется.

«Семен Пегов ранен под Донецком», — говорится в Telegram-канале военного корреспондента WarGonzo.

Военкор Евгений Поддубный написал в соцсетях, что жизни Пегова ничего не угрожает.

В соцсетях появилась информация, что Пегов получил ранение в ногу и его госпитализировали в Республиканский травматологический центр в Донецке.

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